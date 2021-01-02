متحدث الوزراء: غدًا بدء تطبيق تحصيل الغرامة الفورية لمن لا يرتدي الكمامة

السبت 02/يناير/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من الغد سيتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المغلقة، موضحًا أن أغلب الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا مطبقة منذ صدورها الأسبوع الماضي.

وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أنه تم منح الضبطة القضائية لعدد من الأفراد بالوزارات والمنشآت والمصالح الحكومية من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في البنوك ووسائل المواصلات العامة والمسارح والسينمات والمطاعم والكافيهات والمحلات.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يسيرون في الشارع لا يطبق عليهم الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، موضحًا أن قرار الغرامة الفورية يفرض على المواطنين عند التواجد في الأماكن المغلقة وسيتم تحصيل الغرامة بموجب إيصال رسمي مختوم.

وأكد أنه سيكون هناك حملات تفتيشية من جانب سلطات انفاذ القانون والمحليات من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الكافيهات والمطاعم بحيث لا تتجاوز السعة القصوى وهي 50% من نسب التشغيل وإلا سيتم تغريمه بـ4000 جنيه وغلقه لمدة أسبوع وإذا تكرر نفس المخالفة يتم تغرميه مرة ثانية بذات المبلغ وغلقه لمدة أسبوعين وهو نفس الأمر الذي ينطبق على المطاعم والكافيهات في الأندية.

وأوضح أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي يتم فيها تطبيق نفس الغرامة لأنه يصعب فيه تطبيق مبدأ التباعد، لافتًا إلى أن سرعة انتشار الفيروس في الموجة الثانية أعلى من الموجة الأولى وهي التي يضع ضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة، مشددًا أنه إذا استدعى الوضع صدور قرارات أخرى سيتم اختيار أيها انسب لهذا الوقت وفقًا لما يحدث على الأرض.

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