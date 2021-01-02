قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

السبت 02/يناير/2021 - 08:01 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشديد الإجراءات الاحترازية خلال التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بسبب تكرار الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19.

وتعرض عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية أمثال عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد هاني ومروان محسن وأكرم توفيق ورامي ربيعة.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو الأهلي بتشديد الإجراءات الاحترازية خشية تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، بعد الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة بالفيروس.

ويعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية غدًا الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجير المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله أليو ديانج.

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