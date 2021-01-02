فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة billing.te.eg

تتيح شركة المصرية للاتصالات، لعملاء التليفون الأرضي بجميع أنحاء مصر، إمكانية استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقعها الإلكتروني، حيث تقوم الشركة بتوفير الفاتورة الربع سنوية كل 3 أشهر، للعملاء بخطوات بسيطة وسهلة، من خلال خدمة استعلام الفواتير billing.te.eg التي توفرها الشركة للعميل عبر موقعها الإلكتروني، وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال موقعنا.





فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف المنزلي كل فترة 3 شهور، ويطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، وتتيح الشركة لعملاء الهاتف الأرضي إمكانية استعلام الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها الهاتف، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة التعرف على قيمة الفاتورة التي سيقوم بسدادها بإحدى الطرق المناسبة والتي سنقوم بعرضها كذلك، ومن المقرر أن يتم إعلان الفواتير يوم 15 يناير 2021 الجاري، بحيث يتمكن العملاء وقتها من الحصول على قيمة الفواتير من خلال اتباع الطريقة التالية.





تصدر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية كل فترة 3 شهور، بحيث يتم على مدار العام إصدار الفاتورة في مواعيد:





شهر يناير.

شهر أبريل.

شهر يوليو.

شهر أكتوبر.





استعلام فاتورة التليفون المنزلي 2021

استعلام قيمة فاتورة التليفون الأرضي لعملاء شركة المصرية للاتصالات يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:





قم بإدخال رقم التليفون المنزلي الذي ترغب في الاستعلام عنه.

قم بإدخال كود المنطقة.

قم بالنقر على أظهر الفواتير بعد الانتهاء.





سداد فاتورة التليفون المنزلي

تتيح المصرية للاتصالات كذلك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة فواتير التليفون المنزلي للعملاء، بحيث يمكن للعميل الإطلاع على طرق السداد المختلفة واختيار المناسب فيما بينها:





يمكن سداد الفاتورة من خلال السداد الإلكتروني على موقع الشركة.

يمكن سداد الفاتورة باللجوء إلى خدمة فوري.

يمكن سداد الفاتورة بواسطة البطاقة الائتمانية من ماكينة الصراف الآلي.