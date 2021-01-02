الرئيس السيسي يوجه بإقامة مراكز لتقديم اللقاح بجميع المحافظات وفق أعلى المستويات

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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإقامة مراكز لتقديم اللقاح بجميع محافظات الجمهورية وفق أعلى مستوى ممكن.



كما وجه الرئيس السيسي بالحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية ممكنة في نفس الوقت حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

