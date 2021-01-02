خبير معلوماتي: التكنولوجيا الرقمية ستسد العجز الكبير للمرشدين الزراعيين (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد نوفل، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن التكنولوجيا الرقمية ستساعد في سد العجز الكبير للمرشدين الزراعيين، وأن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لأساليب «الزراعة الرقمية» في الكثير من دول العالم وفي مختلف القارات كالصين وأستراليا.

وأضاف "نوفل"، خلال تصريحاته عبر تقنية زووم، مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن التحديات التي تعترض طريق الثورة الزراعية الرقمية ما زالت قائمة في المناطق الأقل نموًا، ولا سيما المناطق النائية التي تفتقر عادة إلى البنية التحتية لشبكة الاتصالات، وأصبحت التكنولوجيا الرقمية عونًا لمواجهة خطر المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، في وقت تُشير إحصاءات المنظمات الدولية المتخصصة إلى أن العالم سيواجه تحديات خطيرة في عالم الغذاء، من اتساع وتيرة النمو السكاني وتقلص المساحات القابلة للزراعة.

وتابع: "التطبيقات الخاصة في مجال الزراعة من الاحتياجات الهامة خلال الفترة القادمة"، موضحًا أن أهمية التكنولوجيا الرقمية تأتي لما ستحدثه من ثورة هائلة في عالم الزراعة والتسميد والحصاد في الأجهزة الزراعية التكنولوجية الحساسة بوسعها الآن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالزراعة ونقلها بسرعة.

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