توجيه عاجل من السيسي لصندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا

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صرح السفير باسم راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه صندوق تحيا مصر بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة".



وكان اجتمع الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الوزراء لشئون الصحة والوقاية.



وشهد الاجتماع استعراض جهود الدولة في احتواء تداعيات فيروس كورونا وكذلك مستدات توفير اللقاحات حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز.