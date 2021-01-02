مديريةالصحة بالغربية توضح حقيقة وفاة حالات بمستشفى زفتى عمدا

السبت 02/يناير/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى


صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان رسمي بشأن ما أثير حول وفاة عدد من الحالات المصابة بالكورونا في مستشفى زفتى العام، بأنه فور ظهور أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسته بِنَاءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث في مستشفى زفتي العام مساء الجمعة وتسبب في وفاة حالتين مصابتين بالكورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن شبكة الأكسجين تعمل بمنتهى الكفاءة وأنه لم يتم إيقاف إمداد المرضى بالأكسجين في أي وقت من الأوقات داخل المستشفى، حيث يوجد بالمستشفى عدد ٢٧ حالة بالعناية المركزة، ١٩ حالة بالعناية المتوسطة و٢٧ حالة بالقسم الداخلي لإصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب وجود ٢٠ حالة بحضانات الأطفال، ٧ حالات بعناية الأطفال، ٩ حالات بالعناية المركزة، ٤ حالات بعناية الحروق و٤ حالات طوارئ وجميع هذه الحالات في احتياج دائم للأكسجين، وفي حالة انقطاع إمداد الأكسجين فإن ذلك يؤدي إلى وفاة العديد من هذه الحالات في الحال، وهذا ما لم يحدث، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة بالمستشفي ولم يتأثر أى منهم.

وأشار وكيل الوزارة أن حالتي الوفاة اللتين وقعتا هما لرجل يبلغ من العمر ٦٧ عامًا دخل المستشفى بتاريخ 12/9 تم نقله إلى العناية المركزة يوم ١٥/١٢ لتدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا والذى أدى إلى فشل في التنفس إلى جانب الأمراض المزمنة التي يعاني منها (ارتفاع ضغط الدم والسكر)، وقد حدثت الوفاة الساعة الواحدة والنصف صباح يوم السبت ٢١ نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابته بفيروس كورونا وقد تم التصريح بالدفن، أما الحالة الأخرى فهي لسيدة تبلغ من العمر ٥٦ عامًا دخلت المستشفى بتاريخ ١٩/١٢ وانتقلت إلى العناية يوم ٣١/١٢ بعد تعرضها لتوقف بعضلة القلب أكثر من مرة وقد تم عمل إنعاش قلبي ورئوي لها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وارتفاع في ضغط الدم والسكر وتوفت الساعة الحادية عشرة وخمس أربعون دقيقة مساء الجمعة ١/١/٢٠٢١ نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابتها بفيروس كورونا وقد تم التصريح بالدفن.

وأكدت اللجنة الفنية المشكلة بأن تانك الأكسجين ممتلئ بنسبة ٩٥٪ ولا يوجد أي تسريب بالشبكات، وبعد مراجعة غرفة الأسطوانات تبين وجود عدد ٢٨ أسطوانة ممتلئة تستخدم بديلًا في حالة حدوث انخفاض الأكسجين في التانك، كما وجه محافظ الغربية بإجراء تحقيق فوري في الواقعة وإيفاده بنتيجة التحقيق خلال 48 ساعة بحد أقصى،علمًا بأن الموضوع رهن التحقيق بالنيابة العامة لاستجلاء كل الحقائق.

وتهيب مديرية الصحة بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة وعدم إثارة البلبلة والرأي العام وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير علي الجيش الأبيض الذي يقوم بدوره على أكمل وجه لمواجهة تلك الجائحة العالمية منذ بدايتها، مطالبةً بتضافر كافة الجهود لمصلحة المواطنين من خلال الدعم والمساندة المستمرة من كافة الجهات الرسمية وجهات المجتمع المدني ورجال الأعمال وجميع المواطنين لتخطي الأزمة الراهنة.
مديريةالصحة بالغربية توضح حقيقة وفاة حالات بمستشفى زفتى عمدا
مديريةالصحة بالغربية توضح حقيقة وفاة حالات بمستشفى زفتى عمدا
مديريةالصحة بالغربية توضح حقيقة وفاة حالات بمستشفى زفتى عمدا
مديريةالصحة بالغربية توضح حقيقة وفاة حالات بمستشفى زفتى عمدا
مديريةالصحة بالغربية توضح حقيقة وفاة حالات بمستشفى زفتى عمدا
مديريةالصحة بالغربية توضح حقيقة وفاة حالات بمستشفى زفتى عمدا

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