سبورتنج يهزم كفر الشيخ وديًا

السبت 02/يناير/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سبورتنج على كفر الشيخ فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب الأخير.

وسجل هدف المباراة الوحيد عبد الله سرور لصالح سبورتنج. 

وخاض الجهاز الفنى لفريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق هذة المباراة فى إطار استعدادات الفريق السكندرى لمباراة مالية كفر الزيات على ملعب الأخير، المقرر لها يوم الجمعة القادمة ضمن مباريات الجولة السابعة فى المجموعة الثالثة بالقسم الثانى . 

ويحتل فريق سبورتنج المركز السادس برصيد 8  نقاط بينما يأتى مالية كفر الزيات فى المركز السابع برصيد 7 نقاط .

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