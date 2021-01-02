ننشر أسباب إطلاق أعيرة نارية بجوار مستشفى حميات نجع حمادي

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تمكن أهالي شارع التحرير بنجع حمادي، من التصدي لجريمة جنسية بجوار مستشفى حميات نجع حمادي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



بدأت الواقعة، عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بسماع إطلاق أعيرة نارية، بجوار مستشفى حميات نجع حمادى، مما تسبب في هلع المرضى داخل المستشفى، وسكان المنطقة.



انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة المقدم اسلام فوزي، رئيس المباحث إلى المنطقة، وتبين قيام شباب المنطقة للتصدي إلى جريمة جنسية داخل عقار سكني بالقرب من المستشفى.



وكشفت التحريات، أن سكان المنطقة، شاهدوا امرأة غريبة عن المنطقة، خارجة من عقار بالمنطقة، ونشبت بينهم مشادات مع صاحب العقار، بعد شكهم في سلوكها، مما تسبب في نشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، لرفضهم ممارسة هذه الجرائم في منطقتهم.



وأوضحت التحريات، أن المشاجرة أسفرت عن تهشيم سيارتين، وضبط أحد المتهمين من قبل الأهالي وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



يذكر أن نجع حمادي، شهدت جرائم مماثلة خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن مقتل قواد وعامل، فضلا عن العثور على لقطاء في الشوارع على قيد الحياة وجثث.