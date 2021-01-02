فقدت الأمة العربية واحد من أهم مبدعيها.. حكيم يرثي وحيد حامد
السبت 02/يناير/2021 - 08:28 م
فايقة محمد عادل
نعى المطرب حكيم وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.
ونشر حكيم صورة للراحل عبر إنستجرام وكتب : فقدت الأمة العربية واحدا من أهم مبدعيها وأكثرهم إخلاصا لفنه وجمهوره رحم الله المبدع وحيد حامد وخالص العزاء لإبنه المخرج مروان حامد وأسرته ومحبيه.
وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض أول أمس الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.
والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
ونشر حكيم صورة للراحل عبر إنستجرام وكتب : فقدت الأمة العربية واحدا من أهم مبدعيها وأكثرهم إخلاصا لفنه وجمهوره رحم الله المبدع وحيد حامد وخالص العزاء لإبنه المخرج مروان حامد وأسرته ومحبيه.
وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض أول أمس الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.
والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.