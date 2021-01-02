فقدت الأمة العربية واحد من أهم مبدعيها.. حكيم يرثي وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى المطرب حكيم وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشر حكيم صورة للراحل عبر إنستجرام وكتب : فقدت الأمة العربية واحدا من أهم مبدعيها وأكثرهم إخلاصا لفنه وجمهوره رحم الله المبدع وحيد حامد وخالص العزاء لإبنه المخرج مروان حامد وأسرته ومحبيه.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض أول أمس الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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