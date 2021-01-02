أسرة وائل الإبراشي تكشف تطورات حالته الصحية

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أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات حالته الصحية.



وكتبت عائل "الإبراشي" قائلين: "بناء على رغبة الأسرة.. هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط".



وأضافو "الآن الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة".



يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي أصيب منذ فترة قليلة بفيروس كورونا المستجد ويلتزم بالحجر المنزلي ويتلقى العلاج.