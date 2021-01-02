وحدات سكنية ومدارس وأسواق.. تعرف على مشروعات الإسكان الحالية بالمنصورة

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تولى الدولة المصرية اهتماما عظيما لقطاع الإسكان، الذى يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة، من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير المسكن المناسب الذى يليق بهم وبآدميتهم، وانتشالهم من المناطق الخطرة، والآيلة للسقوط، وتطوير تلك المناطق، بالإضافة إلى إقامة مشروعات البنية التحتية التى يحتاج إليها المواطنون، وعلى رأسها محطات مياه الشرب، والصرف الصحى، التى تخدم قطاعا عريضا من الناس، خصوصا فى المدن الجديدة، والمناطق المحرومة، إلى جانب إقامة المدن الجديدة، التى تساهم فى خلق مجتمعات عمرانية آمنة، تتسع للزيادة السكانية، وتضع حلولا مناسبة للزحام والتكدس فى المحافظات والمدن القديمة.



ومن بين أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة المنصورة الجديدة، التى تضم وحدات سكنية، ومشروعات قومية، يجرى العمل على استكمالها والانتهاء منها.



وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية، بمدينة المنصورة الجديدة.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشروعات التى يجرى العمل بها، والانتهاء منها فى مدينة المنصورة الجديدة:



- جارٍ الانتهاء من 4728 وحدة سكنية، فى 197 عمارة، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر.



- بلغت نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية فى 271 عمارة، أخرى بالمشروع 77%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.



- جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية، فى 196 عمارة، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر مارس المقبل.



- جارٍ تنفيذ مشروع مركز خدمات سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز 92%.



- جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية، فى 58 عمارة سكنية، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر مارس المقبل.



- جارٍ تنفيذ 1149 فيلا "منفصلة، متصلة، شبة متصلة"، بها 2103 وحدات، وتشمل "634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 52%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل، و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 68%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية مارس المقبل.



- تم الانتهاء من تنفيذ 800 متر بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش "ممشى، وكافتريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات، وملاعب، ومناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب للأطفال، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كيلومتر بالجهة الغربية من الكورنيش، 98%، وجارٍ الانتهاء من المشروعات الخدمية على الممشى.



- جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، حيث بلغت نسبة إنجاز كلية المعاملات الدولية 44%، وكلية الهندسة والحاسبات 15%.



- جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى "مدرستان للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وتم الانتهاء من سوقين، وجارٍ الانتهاء من الباقى، مركز صحى، وبلغت نسبة التنفيذ 62%، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة، وبلغت نسبة الإنجاز 59%.



- جارٍ تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 160 ألف متر مكعب يوميا، وبلغت نسبة الإنجاز 78%، بتكلفة 1.4 مليار جنيه.



- جارِ تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 120 ألف متر مكعب يوميا، مرحلة أولى، بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميا.



- جارٍ تنفيذ محطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير، مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.



- بلغت نسبة إنجاز شبكات مياه الشرب 88%، وصرف المطر 97%، والصرف الصحى 96%، ومياه الرى 93%، وأعمال الطرق 91%.



- تم الانتهاء من أعمال شبكة الغاز للجزء الشرقى بالمنطقة الثانية لـ38 عمارة بمشروع سكن مصر وطريق r1.



- جارٍ البدء فى تنفيذ أعمال الغاز لعمارات "JANNA" المنطقة الأولى والثانية.







مشروعات الإسكان فى عهد الرئيس السيسى



ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر، تم تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 107.27 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 627.6 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 388.35 ألف وحدة، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 98.4 مليار جنيه.



وقد تمثلت أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار فى توفير 414 وحدة للإسكان الاجتماعى، كما تم الانتهاء من نحو 165.958 ألف وحدة فى مشروع المناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة بلغت 41 مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من 41.4 ألف وحدة فى مشروعات دار مصر، ونحو 2.232 ألف وحدة فى مشروع سكن مصر، ونحو 4.032 ألف وحدة فى مشروع جنة.



كما تم تنفيذ نحو 1121 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى استثمارات منفذة بلغت نحو 78302 مليون جنيه، وجار تنفيذ 668 مشروعا، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 110911 مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة فى ذلك الإطار فى تنفيذ 118 محطة تنقية مياه سطحية، و58 مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقرى، ونحو 63 محطة معالجة مياه جوفية، ونحو 15 محطة تحلية مياه البحر، ونحو 595 مشروعا للصرف الصحى، و115 محطة معالجة ثنائية، ونحو 148 مشروع لمد وتحسين خدمات الصرف الصحى، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات معالجة ثلاثية.



وأشار المجلد إلى أنه تم أيضا تنفيذ 108 مشروعات لمدن الجيل الرابع بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة فى توفير المسكن المناسب لجميع فئات المجتمع، وجار تنفيذ 180 مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ 20 مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء في تنفيذ 10 مدن أخرى.