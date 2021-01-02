إلهام شاهين: وحيد حامد وصفني بـ"اللمضة".. ودعمني أثناء حكم الجماعة الإرهابية.. فيديو

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قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الراحل وحيد حامد، اختارها للعمل في فيلم البريء، وهي ما زالت تدرس في معهد الفنون المسرحية، ونجح في تشكيل فكر العديد من الأجيال المتعاقبة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيلم البريء فيلم رائع للغاية ومنذ ذلك الوقت لم أنقطع عن زيارته، والاستماع إليه بشكل دائم.



وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن أن وحيد حامد كان يصفها أنها «لمضة»، موضحة أنه اختارها للمشاركة في فيلم سوق المتعة وأول بطولة سينمائية لها في فيلم الهلفوت بدعم منه.



وأشارت الفنانة إلهام شاهين إلى أن الراحل وحيد حامد، كان يمنحها قوة كبيرة ويساندها خلال مشوارها الفني، كما أن مواقفه الإنسانية لا تعد ولا تحصى، وقام بدعمها وقت فترة حكم الإخوان الإرهابية، وطالبها باستمرار الدفاع عن رأيها وكانت تتعلم منه دائما.



واستطردت أنها شعرت برحيل الكاتب والسيناريست وحيد حامد بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي.



يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

