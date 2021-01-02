شبان قنا يتعادل مع كيما أسوان بالقسم الثاني

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا مع ضيفه كيما أسوان بهدف لمثله، في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة عن مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.



سجل أهداف اللقاء شهاب شفيق لشبان قنا، ومصطفى جوهر لكيما أسوان.



وبهذه النتيجة رفع شبان قنا رصيده للنقطة 10 محتلا بها المركز التاسع، أما كيما أسوان فوصل رصيده عند النقطة 6 محتلا بها المركز الثالث عشر من ترتيب مجموعة الصعيد.

