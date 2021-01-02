علا الشافعي: وحيد حامد كان يودع الناس خلال تكريمه بالقاهرة السينمائي .. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشفت علا الشافعي، الكاتبة والناقدة السينمائية، عن تفاصيل الحوار الأخير مع الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها شاهدت الراحل وحيد حامد يوم تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، وشعرت أنه يودع الناس.

وتابعت علا الشافعي، الكاتبة والناقدة السينمائية، أنها كانت تدرس في معهد السينما، وكانت طالبة في المعهد، وتتلمذت على يديه، موضحة أنه كان بالنسبة إليها بمثابة الأب.

وأشارت الكاتبة والناقدة السينمائية إلى أن وحيد حامد قيمة سينمائية كبيرة لن تعوض، موضحة أنه كان يحب يكتب السيناريو دائما بالقلم الرصاص، وكان مبدعًا في أعماله.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.

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