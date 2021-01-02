كريم عبدالعزيز يودع وحيد حامد برسالة مؤثرة

السبت 02/يناير/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الفنان كريم عبدالعزيز وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشر كريم صورة للراحل عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب :مع السلامة يا أستاذ .تعلمنا منه الكثير و الكثير فى الحياة و فى الفن .. شكرا على كل حاجة يا أستاذ ..ربنا يصبر أهله و يصبر مروان صديقى و أخى و ربنا يصبرنا جميعا على فراق رجل نادر فى كل شيء .. البقاء لله وحده.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض أول أمس الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أخبار تهمك

عاجل - باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورت" والأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 4 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الخارجية الصيني يكشف "أصل فيروس كورونا"

منذ 40 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 8 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

06:46 م

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

07:02 م

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»