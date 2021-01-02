كريم عبدالعزيز يودع وحيد حامد برسالة مؤثرة

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نعى الفنان كريم عبدالعزيز وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.



ونشر كريم صورة للراحل عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب :مع السلامة يا أستاذ .تعلمنا منه الكثير و الكثير فى الحياة و فى الفن .. شكرا على كل حاجة يا أستاذ ..ربنا يصبر أهله و يصبر مروان صديقى و أخى و ربنا يصبرنا جميعا على فراق رجل نادر فى كل شيء .. البقاء لله وحده.



وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض أول أمس الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

