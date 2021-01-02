موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

السبت 02/يناير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
أحمد عصام


يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره تشيلسي، يوم الأحد 3 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين السيتي وتشيلسي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الجولة الماضية أمام إيفرتون، بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا داخل السيتي.

وتعادل تشيلسي مع استون فيلا في الجولة الأخيرة، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

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