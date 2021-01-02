الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

السبت 02/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
جدد مسؤولو نادي الزمالك مفاوضاته مرة أخرى مع أحد لاعبي الوسط بالدوري المصري الممتاز، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ولم يتعاقد نادي الزمالك مع أي صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، واكتفى باستعادة الثنائي المعار، أحمد فتوح، ومحمد أشرف "روقة".

وجدد مسؤولي نادي الزمالك مفاوضاته مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، لضم محمد عبد العاطي.

وتعثرت صفقة عبد العاطي في الانتقالات الماضية، دون مقدمات، بعدما وافق دجلة على إتمامها بشروط ميسرة، وفقا لما ذكره اللاعب الشهر الماضي مع انتهاء الفترة الأولى للانتقالات.

ويترقب مسؤولي نادي الزمالك موقف إدارة وادي دجلة، بشأن المقابل المالي المطلوب، وما إذا كان الأخير قد يقبل بصفقة تبادلية لإتمام الصفقة.

ويضع مسؤولي القلعة البيضاء محمد عبد العاطي على رأس أولوياته حاليا، وذلك تحسبا لرحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي لم يجدد عقده حتى الآن.

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