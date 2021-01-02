وزيرة الثقافة تنعى وفاة وحيد حامد بهذه الكلمات

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نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة وفاة السيناريست وحيد حامد والذي توفى صباح اليوم السبت إثر تعرضه لوعكة صحية.



وقال "عبد الجليل"، ""أننا فقدنا اليوم أستاذنا، معلم الأجيال صاحب القلم القوي الوطني الذي قدّم علي مدار أعوام كتيرة أعمالًا مميزة أثري خلالها السينما المصرية وستظل أعماله عالقة في أذهاننا جميعًا".



يذكر أن وحيد حامد أقيمت جنازته اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين.