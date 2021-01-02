سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

السبت 02/يناير/2021 - 07:01 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
غدير أحمد
وقعت أزمة جديدة بين مسئولي نادي الزمالك والدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول، وذلك بسبب الخصم من نسبة مستحقاته المالية مع القلعة البيضاء.

واعترض ساسي على المبلغ الذي تم تحويله من قبل نادي الزمالك وهو 530 ألف يورو، وهذا بعد خصم نسبة الضرائب من إجمالي المستحقات، وكان هذا السبب الرئيسي وراء الخلاف.

وتدور المشكلة حول حصول فرجاني في الموسم الأول من عقده مع الزمالك على قيمة مستحقاته كاملة، وكان السبب في ذلك أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني هو الذي دفع للاعب في الموسم الأول قيمة عقده كاملًا ولم يتم الخصم منها.

واستكمال للمشكلة، في بداية الموسم الثاني خضع اللاعب للقوانين المصرية، وتم خصم نسبة الضرائب منه وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب الذي تمسك بالحصول على العقد كاملًا.

الجدير بالذكر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية آخر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

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