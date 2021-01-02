لطيفة تنعى وحيد حامد: "مدرسة في السينما العربية ستظل الأجيال تتعلم منك"

السبت 02/يناير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعت الفنانة التونسبة لطيفة وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت لطيفة صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : الله يرحمك يا استاذنا الكبير انت مدرسه كبيره فى السينما العربيه ستظل الاجيال تتعلم منك.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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