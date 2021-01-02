خبيرة عقم: هذه أعراض الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (فيديو)

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قالت الدكتورة إيمان الجندي، خبيرة العقم وأستاذ النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، إن السيدة التي تعاني من متلازمة تكيس المبايض، تعاني في الغالب من ثلاثة أشياء، تتمثل في: عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الشعر لدى السيدة المتزوجة، وزيادة حجم المبيض أكبر من العادي بـ10 سم.



وتابعت "الجندي"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن التكيس العادي يحدث عندما يظهر تكيسات على المبايض بمفرده، مع انتظام الدورة الشهرية وعدم وجو شعر زايد، فعليها أن تلقلق، لان علاقة التكيس يكون بسيط للغاية، وقد تحمل السيدة التي تعاني من التكيس دون أي تدخل علاجي، معقبة: "الحاجة اللي ممكن نقلق منها هو متلازمة تكيس المبايض".



وأشارت إلى أن نسبة حدوث متلازمة تكيس المبايض طبقًا للجمعة الأمريكية الأوروبية تتراوح ما بين 12 لـ15%، اما تكيس المبايض العادي فنسبة حدوثه تتراوح ما بين 20 لـ30 % من السيدات، ولا يوجد منه أي قلق على الحمل الطبيعي.

