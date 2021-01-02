خلف الله لـ«الفجر»: الحظ منعنا من اكتساح النجوم وحلمي ورزق كلمتي السر في فوز سرس الليان





واصل الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان عروضه القوية في مجموعة القاهرة بالفوز على ضيفه النجوم بهدف نظيف ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من مباريات القسم الثاني.





تصريحات محمد خلف الله رئيس سرس الليان





علق محمد عبد الحميد خلف الله رئيس مجلس إدارة نادي سرس الليان عن فوز فريقه اليوم على ضيفه النجوم بقيادة أمير عزمي مجاهد، بهدف نظيف ضمن إطار منافسات دوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة.





وقال خلف الله في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي»: " أشكر الله على هذا الفوز الغالي أمام فريق كبير بحجم النجوم، أضعنا العديد من الفرص السهلة وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر لاسيما وأننا استحوذنا على مجريات اللقاء".





وتابع رئيس نادي سرس الليان: " أهدي هذا الفوز لجماهير سرس الليان وأشكر كابتن أسامة حجاج والمدرب العام ميدو سلامة، فهم يبذلون جهدا كبيرا مع الفريق هذا الموسم".





وأكمل خلف الله: " أحيي الحارس رزق فقط كان كلمة السر في فوزنا اليوم وأشكر المدرب محمود الجحش على تحضير الحارس بشكل جيد وهوا ما أظهره بصورة عملاقا في مباراة اليوم".





وأتم محمد خلف الله: " أشكر الصخرة حلمي مدافع الفريق ونمتلك مهاجما كبيرا يدعى (حلة) وشكري موصول لجميع لاعبي سرس الليان ".





الجدير بالذكر أن فوز الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان رفع رصيد برازيل المنوفية إلى النقطة الـ11 في المركز الرابع بمجموعة القاهرة، خلف بتروجيت صاحب الترتيب الثالث ولكن فارق الأهداف لصالح النادي البترولي.



