أستاذ أمراض صدرية: نقص الأكسجين والحرارة المرتفعة المستمرة يتطلبان دخول المستشفى

السبت 02/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، إن أعداد إصابات فيروس كورونا زادت عن المتوقع، وأن المستشفيات على أتم استعداد لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس.

وأضاف الدكتور محمد البتانوني، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن نقص الأكسجين والحرارة المرتفعة المستمرة التي لا تستجيب لأدوية يتطلبان دخول المستشفى.

وأوضح أن تجهيزات المستشفيات اختلفت خلال الموجة الثانية بأجهزة تنفس صناعي لاستقبال أكبر عدد من المرضى خلال ذروة الموجة الثانية.

ونوه أستاذ الأمراض الصدرية، بأن تحليل pcr يرى البروتين الخاص بالفيروس، لافتًا إلى أن اللقاح الصيني هو فيروس مقتول أمن، مشيرًا إلى أنه يوجد تحاليل تسهل معرفة الإصابة بفيروس كورونا منها صورة الدم الكاملة، وأيضًا تحليل معدل التجلط.

وأشار إلى أن معظم الناس الذين يصابون بالفيروس لا يشعرون بإصابتهم، وهذا يعتمد على مناعة كل شخص، خاصة أنها تختلف من شخص لآخر.

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