بكلمات مؤثرة.. ليلى علوي ترثي الكاتب وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعربت الفنانة ليلى علوي عن حزنها لرحيل السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

ونشرت ليلى صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وودعته قائله :"حببت السينما بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني وأحببت أيامي يمكن كلكم اتفقتم معايا و يمكن عدد قليل اختلف معايا. لكن باقسم بالله اني انا ما تبنيت قضية الا و انا مقتنع بيها. سواء كنت صح او كنت غلط " ، كلمات من المشهد الأخير أو الوداع الكبير أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي ،وكأنه كان بيشبع من جمهوره ومحبيه وبيلقي عليهم نظرة الوداع الأخيرة. رحلت جسدًا يا أستاذ وحيد لكن المواقف والمباديء والأعمال لا تنسى ولا تمحى ولا ترحل.

وتابعت قولها : شعور يتجاوز الألم ومرارة الفراق إلى أبعد الحدود ،شعور بفقدان جزء كبير من الذكريات والتاريخ والفن المصري كله .. رحم الله الأستاذ الكبير شيخ كتاب السيناريو وحيد حامد والهمنا جميعًا الصبر والسلوان. عزائي لزوجته العزيزة السيدة زينب والمخرج مروان حامد وكل عشاقه ومحبيه.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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