طفل الأقصر بعد تكريمه من وزير السياحة يكشف رسالة العناني له

السبت 02/يناير/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الطفل حسن حسان أبو المجد، طفل الأقصر مستضيف السائح الأردني، تفاصيل استضافة وزير السياحة له لتكريمه عقب الفيديو الذي انتشر له على "السوشيال ميديا" وهو يساعد سائح أردني.

وأشار "حسان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أنه التقى بالسائح الأردني وطلب مساعدته، مضيفا: "ساعدته، وجبتله شاي وفايش.. ووصلته للفيلا بتاعته"، مضيفا أنه في الصف الثاني الإعدادي، ولغته الإنجليزية اكتسبها من العمل مع السياح.

وأضاف أنه طلب من وزير السياحة أن تعود السياحة كما كانت في السابق، متابعا: "والوزير قالي خلي بالك من السياح".

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