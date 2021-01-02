استمرار أعمال الصيانة وغسيل الشبكات وتطهير شبكات الصرف بكفر الشيخ

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تلقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تقريراُ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ،لبيان جاهزية الشركة لمواجهة هطول الأمطار، والأعمال التي قامت بها الشركة خلال الأيام الماضية.



وتضمن التقرير الانتهاء من أعمال صيانة انفجار بخط طرد ١٢بوصه بلاستيك بمحطة مياه المنشة الشرقية التابعة لمدينة سيدي غازي،وتغطية مكان الحفر بالكامل بالرمال الصفراء، وتمت متابعة عينه السيب النهائي لمحطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي،ورفع غطاء مطبق سقط داخله على طريق الإتحاد والسرايا بسيدي غازي،وتطهير المطبق وتركيب غطاء بالشنبر جديد.



وأوضح التقرير الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات الرجيع بالمرحلة الثانية بمحطة معالجة سيدى غازى،وأعمال صيانة محابس غرفة الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي،وغسيل شبكات غرب مدينة كفرالشيخ،وتطهير مطابق الصرف الصحي ورفع جسات محطة المعالجة بسخا،وتسليك عمارة 8 التابعة لمجلس مدينة كفر الشيخ بحي سخا أمام كلية الهندسة سابقًا،وحل مشكلة الصرف الصحي القنطرة بشارع السلام.



وأضاف التقرير أنه تمت متابعة التطهير اليومى لشبكات المدينة والريف،وأعمال إصلاح إنهيار خط الصرف بقرية المثلث أمام مسجد بمركز الرياض،واصلاح كسر بخط مياه ابشان بجوار الخزان،وتطهير شبكة الصرف الصحي شارع مصنع الكراسى،وتطهير شبكة الصرف الصحي بمركز بيلا،واصلاح خط مياه الـ 6 بوصة الخاص بقرية الورق،والانتهاء من صيانة خطوط المياه الرئيسية والفرعية بمدينة دسوق،والتطهير والتسليك بمنطقة دسوق.