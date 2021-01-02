خالد الجندي ناعيًا وحيد حامد: "حذائه يساوى كل المتاجرين بالدين" (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 06:39 م
شيماء حسن
نعى الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الكاتب الكبير وحيد حامد وافته المنية اليوم السبت، عن عمر ناهز 76 عامًا، فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، وتابع:"رحل أحد فرسان المخلصين للوطن..الحذاء الذى يلبسه فى قدمه يساوى كل أدعياء التدين المزيف الذى باعوا أوطانهم ".

وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم السبت، أن الراحل لم يترك مصر فى أصعب الأوقات وسخر كل طاقته الإبداعية للدفاع عن هوية المصريين وكرامة الوطن ومحاربة التدين المزيف وكان شديد القوة فى مواجهة التطرف الدينى وقام بتعرية التدين المزيف بقلمه، متابعا: "فضح كل النصابين والدجالين الذين باعوا الوطن وخلطوا الدين بالسياسية وتحالفوا على بلدهم ورئيسهم وتراب وطنهم..كون الوطن عنده لا يقبل النقاش".

وشدد الجندى، على أن وحيد حامد كان يساوى جيش بأكمله بينما غيره باعوا الوطن والكرامة والدين نفسه وخلطوا الدين بالسياسية وقاموا بالتلاعب فى معانى الأحاديث وسخروا من جيشهم وقاموا بالتحريض على الوطن، قائلا: "قاموا بنعى الراحل بوداعًا آخر الرجال المحترمين.. وأنا اعترض على ذلك كون هذا الوطن به الكثير من الرجال المحترمين الذين سيظلون يدافعون عن وطنهم بكل ضراوة".

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