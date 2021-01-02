الفيوم يهزم طهطا بهدف نظيف بالقسم الثاني

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم على مضيفه طهطا بهدف نظيف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب الثاني، ضمن مواجهات الجولة السابعة عن المجموعة الأولى الصعيد بدوري القسم الثاني.



سجل هدف الفيوم جابر جابر، بشوط المباراة الأول.



وبهذه النتيجة رفع الفيوم رصيده عند النقطة 13 محتلا بها المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، أما طهطا فتجمد رصيده عند النقطة 5 محتلا بها المركز قبل الأخير