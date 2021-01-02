عاجل - باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

السبت 02/يناير/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
رامي بشاي - محمد زكي


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة إنبي المقرر لها في السابعة والنصف على استاد بتروسبورت، بالجولة الخامسة للدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي

خط الوسط: يوسف إبراهيم “أوباما”- محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور  – أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد
 
وجلس على دكة البدلاء كلا من محمد عواد وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وعبدالله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وحميد أحداد وحسين فيصل.

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