إيران تتهم إسرائيل بمحاولة إشعال حرب مع أمريكا في العراق

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن لديه معلومات من مصادر من المخابرات تقول إن إسرائيل تخطط لهجمات على القوات الأمريكية بالعراق، لمحاولة إشعال الحرب بين طهران وواشنطن هناك.

وأضاف ظريف في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تشير معلومات استخباراتية جديدة من العراق إلى أن عملاء استفزازيين إسرائيليين يخططون لشن هجمات ضد أمريكيين - مما يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته في مأزق مع سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)".

وتابع: "دونالد ترامب، احذر من الفخ.. سيؤدي اللعب بالنار إلى نتائج عكسية بشكل سيئ، خاصة ضد أصدقائك".