نابولي يرفض عرض أتلتيكو مدريد لضم نجمه

السبت 02/يناير/2021 - 06:32 م
نابولي
نابولي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي رفض عرض أتلتيكو مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع أحد نجومه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وألمحت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية أن أتلتيكو مدريد فسخ عقده مع مهاجمه الإسباني دييجو كوستا أول أمس الأربعاء ويبحث في الوقت الحالي عن مهاجم جديد من أجل تعويضه.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن البولندي أركاديوش ميليك خرج من حسابات نابولي منذ الصيف الماضي لكنه لم يرحل ليتم استبعاده من قائمة الفريق الإيطالي ، حيث ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن أتلتيكو مدريد تقدم بعرض تبلغ قيمته 6 ملايين يورو من أجل التعاقد مع ميليك في الشهر الحالي لكنه قوبل بالرفض من مسئولي نابولي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نابولي تمسك بالحصول على مبلغ لا يقل عن 15 إلى 16 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل الموافقة على رحيل ميليك في يناير الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رحيل ميليك عن نابولي في يناير أصبح مهددًا بالفشل نظرًا لعدم استعداد أي نادي لدفع هذا الرقم في لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن ميليك يصر على الرحيل عن نابولي في يناير الحالي من أجل المشاركة في المباريات والتواجد ضمن قائمة منتخب بلاده بولندا في يورو 2021.

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نابولي ميليك اتليتكو مدريد

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