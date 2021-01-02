طارق الشناوى: "الجماعة 3" مشروع لم يكتمل للراحل وحيد حامد (فيديو)

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قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن خبر وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد صدمة للجميع وسوف يظل حي على جميع الشاشات بأعماله الخالدة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وحيد حامد ظل ممسكا بالقلم والأفكار تطارده وكان يقوم بكتابة الجزء الثالث من مسلسل الجماعة ولكنه لم ينتهي منه وانتهى من أجزاء كبيرة منه وهذا كان مشروعه الأخير لأن يظهر أن الإنسان المصري قاوم الجماعة.



وتابع طارق الشناوي أن الدولة سمحت أن يقدم كل الحقائق في الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، موضحا أنه كان مشغول بكتابة فيلم إخراج ساندرا نشآت تحت اسم «الصحبة حلوة» وكان بمثابة العودة للفنان يحي الفخراني للسينما بعد غياب طويل.



وأشار الناقد الفني طارق الشناوي إلى أن من أفضل الأفلام التي قدمها الراحل وحيد حامد بناء على رأيه السابق فيلم أضحك الصورة تطلع حلوة وسوق المتعة وهما أقرب الأفلام لوحيد حامد.



يذكر أن وحيد حامد توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد ودفن بمقابر الأسرة.



