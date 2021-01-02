وكيل موهبة المقاولون يكشف كواليس عرض سبورتنج لشبونة

السبت 02/يناير/2021 - 06:24 م
موهبة المقاولون العرب
موهبة المقاولون العرب
علي نبوي
كشف إسلام الشحات وكيل يوسف حسن لاعب فريق المقاولون العرب كواليس عرض المعايشة الذي حصل عليه اللاعب من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال الشحات في تصريحات خاصة إن يوسف حسن من أفضل المواهب المصرية الصاعدة، لذلك لذلك كان هناك سعي من خلال شركتنا EA Golden Spot لجلب عرض مناسب ليوسف بالتعاون مع شريكي عبدالرحمن إسماعيل .

وأضاف: "نجحنا في جلب العرض بعد إعجاب مسؤولي سبورتنج لشبونة بقدرات يوسف حسن، وأيضا المدير الفني للفريق ومسؤوليه، وتوسمهم في أنه سيكون محمد صلاح الجديد".

وأوضح: "بالتأكيد خروج محمد صلاح نجم ليفربول من المقاولون العرب يجعل الأندية الأوروبية تركز أكثر مع لاعبي الفريق الصاعدين، إلى جانب محمد النني أيضا الذي خرج من نفس النادي ولعب لصفوف أرسنال الإنجليزي".

وشدد: "نتوقع بالطبع اجتياز يوسف حسن لفترة المعايشة ووصول عرض رسمي في غضون الفترة المقبلة لما يملكه اللاعب من إمكانيات كبيرة فضلا عن رد الفعل الذي وصلنا عن اللاعب من الجانب البرتغالي".

وكشف: "هناك أندية أوروبية أخرى تراقب اللاعب أيضا لكن سبورتنج لشبونة أكثرهم جدية في الفترة الحالية خصوصا وأن الأندية تأثرت بسبب التوقف الماضي بسبب جائحة كورونا".

ووافق نادي المقاولون في وقت سابق على طلب سبورتنج لشبونة خضوع مهاجم الفريق الشاب يوسف حسن لفترة معايشة بعد العرض الذي وصل لمسؤولي الذئاب عن طريق وكيلي اللاعب إسلام الشحات و عبدالرحمن اسماعيل.

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