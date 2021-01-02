لاعبو الزمالك يتفقدون أرضية ملعب بتروسبورت قبل مواجهة إنبي

السبت 02/يناير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد زكي
حرص لاعبي  الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، النزول إلى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، لتفقد أرضية الملعب قبل مواجهة إنبي في اللقاء التي يجمع بينهم مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ووصلت حافلة الزمالك متاخرة، قبل اللقاء بساعة واحدة فقط، بينما وصلت حافلة إنبي مبكراً قبل موعد اللقاء بساعتين ونصف.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من : 

حراس المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد.

خط الوسط : طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحسين فيصل 

وحميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع من ترتيب بطولة الدوري، حيث خاض ثلاث مباريات فاز في أثنين وتعادل في لقاء، بينما يحتل إنبي المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من أصل ثلاث مباريات.

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