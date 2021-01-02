محافظ كفر الشيخ خلال لقائه بالنواب: لدينا 13 مستشفي لعزل مصابي كورونا

Advertisements



أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن قرب حل مشكلة الإسكان الاجتماعي التي دامت أكثر من 17 سنة، مؤكدًا أنه مساحات الأراضي التي سيقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي تمت الموافقة عليها، لتنتهي مشكلة حاجزي الإسكان الاجتماعي بمدينة كفر الشيخ

جاء ذلك خلال أول اجتماع لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الهواء الطلق خوفا من كورونا.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى،نائب محافظ كفر الشيخ،واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي،السكرتير العام المساعد، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يفضل عدم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بحل مشكلة الإسكان الإجتماعي إلا بعد وصول المعدات للموقع الذي تمت الموافقة عليه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، وفي ظل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الشركة المسئولة عن التنفيذ تسلمت بالفعل الأرض، كما جاري حل مشاكل الإسكان بمراكز المدن.



واستعرض محافظ كفر الشيخ ما تم إنجازه في قطاع التعليم سواء افتتاح 70 مدرسة لتقليل مدارس الفترتين والتي لا تتعدى 7%، وقرب افتتاح مدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية للغات، بداية من الفصل الدراسي الثاني،وفتح فصول للتعدين والاستزراع السمكي،لربط التعليم بسوق العمل.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن العمل في طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يسير بمعدلات سريعة وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل 30 يونيو المقبل، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه،وربطه بطريق أبو الروس الذي ستنتهي المرحلة الثانية منه قريبًا، وربطهما بالطريق الدولي الساحلي، لتربط تلك الطرق ب 7 محافظات من بينهم محافظة كفر الشيخ.



وأكد محافظ كفر الشيخ، هناك 13 مستشفى للعزل بالمحافظة،وتم تخصيص مستشفى الصدر وحمايات دسوق للعزل، وهناك كميات احتياطية من اسطوانات الاكسجين، مؤكدًا على التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة، والمجتمع المحلي، لتوفير اسطوانات الاكسجين، مشيرًا إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح عدد من المستشفيات الكبرى وهي مستشفى الأورام وكان متوقف العمل بها لعدة سنوات، ومستشفى الطوارئ بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يدعو كل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لزيارة المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة،وكانت متوقفة لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ تعاني من سوء الطرق،ولسرعة رصف الطرق تم إسنادها لجهاز التعمير الشمالي التابع لوزارة الإسكان، وستشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة رصف العديد من الطرق.



وأجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن كل المشكلات التي طرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا على التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطن، مؤكدًا أن هدفه المصلحة العامة لكل أهالي المحافظة.