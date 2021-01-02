ارتفاع إنتاج الروبوتات الصناعية 22 % خلال 11 شهر الأول من 2020

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين بنسبة 31.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 25635 وحدة في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020.

وأضافت البيانات الصادرة أن الصين أنتجت خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، إجمالي 206851 روبوتاً صناعياً، بزيادة نسبتها 22.2 بالمئة مقارنة بما سجلته خلال ذات الفترة من العام الأسبق 2019.

وبحسب البيانات؛ بلغ إجمالي إيرادات شركات تصنيع الروبوتات الصناعية الكبرى في الصين التي يبلغ حجم إيراداتها السنوية أكثر من 20 مليون يوان (حوالي 3.05 مليون دولار أمريكي)، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، بلغ 45.33 مليار يوان، بزيادة 3.4 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق.