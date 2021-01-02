شبان المراغة يفوز علي قفط وينتزع صدارة المجموعة الثانية للقسم الثالث

السبت 02/يناير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انتهت منذ قليل مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية، بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.
وأسفرت نتائجها عن فوز شبان المراغة علي فريق نادي قفط بهدفين مقابل هدف ليرفع شبان المراغة رصيده للنقطة11 وينفرد بصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد قفط عند10 نقاط بالمركز الثاني.

وفصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة نادي شعب قوص، امام نظيره فريق نادي المراغة، ليرفع شعب قوص رصيده لثلاث نقاط، فيما ارتفع رصيد المراغة5 نقاط.

وحقق فريق اخميم تعادل إيجابي أمام ابوتيج بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب ابوتيج، ليرفع اخميم رصيده 9نقاط بالمركز الثالث، فيما رفع ابوتيج رصيده الي6 نقاط بالمركز الرابع.

فيما نجح فريق مكة المكرمة في تحقيق الفوز علي نجوع مازن، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول.

ونجح فريق الرحلات في تحقيق فوز صعب خارج الديار علي نظيره اهلي المنشأة بهدف دون رد،ليرفع رصيده عند5 نقاط بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد اهلي المنشأة عند5 نقاط بالمركز الثامن.

فيما فصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة نادي البداري، أمام نظيره فريق مركز شباب البلينا، ليرتفع رصيد البداري عند3 نقاط بالمركز العاشر، فيما ارتفع رصيد البلينا عند4 نقاط بالمركز التاسع
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شبان المراغة11 نقطة
قفط 10 نقاط
اخميم 9 نقاط
ابوتيج 6 نقاط
الرحلات6 نقاط
المراغة5 نقاط
مكة المكرمة 5 نقاط
اهلي المنشأة 5 نقاط
شباب البلينا4 نقاط
البداري 3 نقاط
شعب قوص نقطتين
نجوع مازن نقطتين
شباب سوهاج نقطتين

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