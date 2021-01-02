رحل القامة والقيمة.. هكذا نعت نور اللبنانية وحيد حامد

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نعت الفنانة نور اللبنانية السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشرت نور صورة للراحل وحيد حامد ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : رحل القلم ، رحل القامة والقيمة ، وحيد حامد سنفتقدك ونفتقد أعمالك التي أثرت في أجيال كتير.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

