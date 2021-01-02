عاجل.. الرئيس السيسي يعرب عن تقديره للجهود الكويتية لتحقيق المصالحة المنشودة

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السياسي عن خالص التقديم والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة.



وأكد الرئيس السيسي في تصريحات عاجلة نقلها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت على أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.



كما أكد على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كمنهج استراتيجي راسخ وذلك في طار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مشددًا على خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات.



