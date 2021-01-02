نادية الجندي تنعى وحيد حامد: "الفن المحترم الذي سيبقى في ذاكرة السينما"

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نعت الفنانة نادية الجندي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشرت نادية صورة للراحل وحيد حامد ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : أخي وصديقي وحيد حامد أنت القيمه والقامه والفن المحترم الذى سيبقى فى ذاكره السينما المصرية والعربية وفى وجدان أجيال أدعوا لك بالرحمه والصبر لي ولكل محبينك، الله يرحمك يارب ، الفن فقد كثيرا برحيلك خالص التعازي لأسرته وأبنه ولكل محبيه.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

