قطع المياه عن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ في هذا الموعد

Advertisements



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة دسوق بالكامل، بعد غد، الاثنين، لإجراء غسيل وتطهير وتعقيم بالمحطة.





وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، أنه سيتم قطع المياه من الساعة الخامسة صباح بعد غد الإثنين، وحتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، ولمدة 13 ساعة متواصلة، لإجراء عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية، بمحطة مياه الشرب.





وأكدت الوحدة المحلية، في بيانها، أن انقطاع المياه سيكون عن المركز بالكامل، وأهابت بجميع المواطنين وجميع الجهات المعنية القاطنين بمركز دسوق، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة