حسام الدين حسين يودع "صباح الخير يامصر" وينضم "للتاسعة" مع دينا عبد الكريم

السبت 02/يناير/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
كريم هاشم

ودع الإعلامي حسام الدين حسين برنامج" صباح الخير يامصر" على شاشة التلفزيون المصري، حيث كانت آخر الحلقات التي قدمها حسام الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن ينضم إلى برنامج" التاسعة" ويشارك الإعلامية دينا عبد الكريم في تقديم البرنامج حلقات الويك اند يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.


وكان حسام الدين حسين، ترك العمل في قناة ten مؤخرًا وذلك بعد خططت التطوير البرامجيه التي أعلنتها القناة بعد فترة من التوقف حيث أعلن "حسين"، وقتهاىعلى صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


قائلًا: "بداية عام.. ونهاية تجربة.. شخصياً استمتعت جدا أثناء تقديمي لبرنامج صباح الورد.. وكنت محظوظ بفريق عمل مختلف.. أعتقد أن المجموعة دى بقيادة تامر إسماعيل صالح ممكن تعمل تجارب نوعية مختلفة عن ما يقدم الآن.. أتمنى لهم كل النجاح لأنهم يستحقوا وشكراً جزيلاً سمر نعيم، ومها بهنسي ضحكنا كتير شكراً لجميع قناة ten years، انتهت التجربة مع قناة ten ..وقريبا نعود" ونال العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهوره.


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