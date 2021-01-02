ياسمين عبد العزيز تنعي وحيد حامد

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نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية، فنشرت له صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وعلقت ياسمين على الصورة قائلة:" البقاء لله " ، وكان ذلك عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام.





وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.



حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

