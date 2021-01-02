دسوق يتغلب علي سيدي سالم في جولة مثيره من دوري القسم الثالث



ونجح فريق دسوق في التغلب علي نظيره فريق سيدي سالم بنتيجة بهدفين مقابل هدف.



وتمكن فريق شباس الشهداء تحقيق الفوز علي م. ش الحنفي بنتيجة هدفين مقابل هدف.



ونجح شباب كوم حماده في حصد الثلاث نقاط من مطوبس لعدم تواجد مطوبس في الملعب ليقوم الحكم بإلغاء المباراة لصالح فريق مركز شباب كوم حمادة.



وتغلب الحامول علي نظيره اتحاد بسيون بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين .



وتعادل عثماثون امام فريق سيدي غازي بهدف لكل فريق.





حيث حقق فريق الزعفران الفوز علي فريق سبورتنج كاسل بنتيجة هدف نظيف.