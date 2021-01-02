فوز منية سمنود والأمير وبايونيرز في القسم الثالث

السبت 02/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أقيمت اليوم 6 مباريات ضمن الجولة السادسة لمباريات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث بينما يقام الأحد بلقاء ميجاسبورت وبلقاس.

وأسفرت اللقاءات عن فوز فريق بايونيرز (شيكو) على مياه الدقهلية بهدف حماده يحيي.

 فيما حقق منية سمنود الفوز على دقادوس بهدفين دون مقابل.

وسحم التعادل السلبى لقاء شربين و نبروه كما تعادل مركز شباب الخيارية خارج ملعبه بنتجية 2-2 أمام مضيفه السنبلاوين.

 فيما حقق الأمير فوزا غاليا على حساب شبان بدواى بهدفين دون مقابل.

وتعرض عمال المنصورة لهزيمة جديدة بهدف أمام ضيفه كهرباء طلخا بهدف دون مقابل.

ترتيب المجموعة التاسعة 

1- بايونيرز 15 نقطة
2- نبروه 13 نقطة
3- مياه الدقهلية 12 نقطة
4- بلقاس 11 نقطة
5- شربين 11 نقطة
6- م.ش منية سمنود 9 نقاط
7- ميجاسبورت 7 نقاط
8- كهرباء طلخا 7 نقاط
9- السنبلاوين 7 نقاط
10- عمال المنصورة 5 نقاط
11- الخيارية 5 نقاط
12- المنزلة 4 نقاط
13- دقادوس 4 نقاط
14- الأمير 3 نقاط
15- شبان بدواى نقطتين

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