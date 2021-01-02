منى ذكي تودع وحيد حامد برسالة مؤثرة

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نعت الفنانة منى ذكي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.



ونشرت منى ذكي صورة للراحل وحيد حامد ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)



فقدنا اليوم واحد من أهم كتّاب السينما المصرية، صاحب تأثير عظيم على أجيال كتير فاتت وأجيال كتير جاية بتتعلم منه على الصعيد الفني والثقافي والسياسي والإنساني.. كان له تأثير كبير عليّ في مسيرتي الفنية، وقف جنبي وعلمني كتير، علمني أصول ونبل المهنة، علمني الفن وعلمني أشوف الدنيا بطريقة تانية.. وقف جنبي في بداياتي واداني فرص كانت أكبر من حجمي وقتها، وحقيقي جمايله عليا كتير ومقدرش أنساها.. كنت محظوظة إني اشتغلت معاه.. ويا حظ أي حد عرفه عموما أو حتى قعد معاه ولو حتى لمدة ساعة، إحنا اتربينا على أفلام أستاذ وحيد حامد، ومعظم ثقافتنا وإدراكنا وفهمنا لحاجات كتير أوي جت من أفلامه... لكن الرحلة انتهت وفقدنا أب وكاتب ومفكر كبير لن يعوض أبدا.. وزي ما كنت أنت حابب أيامك يا أستاذ وحيد إحنا حبينا أيامك أكتر منك.. رحمة الله عليك.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

