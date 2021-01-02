فوز ملوي والقيس وتعادل بني مزار في القسم الثالث

السبت 02/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
سالم خليل
أقيم اليوم مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.

حيث فاز فريق نادي ملوي، علي فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.

كما فاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق الوليدية، بهدف نظيف، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي. 

في حين تعادل فريق مركز شباب الخارجة، مع فريق بني مزار ، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب الخارجة.

وتعادل فريق القوصية، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي ، بهدف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديروط.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثالث الأحد والاثنين القادمين، عندما يلعب فريق مركز شباب سمالوط مع فريق الهنداو الأحد القادم، كما يلعب يوم الاثنين القادم فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق الوادي الجديد وكلاهما على ملعب مطاي .

ترتيب المجموعة الثالثة
1- مركز شباب القيس 11 نقطة
2- ناصر الفكرية 9 نقاط
3 -نادي ملوي 9 نقاط
4- القوصية 8 نقاط
5 - مركز شباب ناصر ملوي 8 نقاط
6- مركز شباب الخارجة 8 نقاط
7- - مركز شباب مغاغه 7 نقاط
8 - الوليدية 6 نقاط
9 - مركز شباب سمالوط 4 نقاط
10 - الهنداو 4 نقاط
11- بني مزار 4 نقاط
12 - الوادي الجديد بلا نقاط

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرفض الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالرحيل في الشتاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خاقان وتعادل عرب الرمل ومنوف بالقسم الثالث

منذ ساعة و 16 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقده النسر التونسي

منذ حوالي 3 ساعات

لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

منذ حوالي 3 ساعات

هل يتحرك الأهلي لضم القاطرة البشرية بعد رسالته الأخيرة؟

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

ميت خاقان يفوز على تلا في دوري القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

ديفيد ألابا يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ أقل من ساعة

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:06 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

04:30 م

فوز الداخلية وجمهورية شبين وسرس الليان وتعادل طنطا بالقسم الثاني

04:52 م

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

05:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

12:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»