وداعاً يا من علمتنا وأسعدتنا.. أشرف ذكي ينعى وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر أشرف ذكي للراحل وحيد حامد ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : وداعاً يا من علمتنا وأسعدتنا.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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