احرص على تناولها.. أطعمة تقوي المناعة وتقي من الأمراض

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لا تزال مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بشكل يومى، إلى جانب حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، فى موجة ثانية من الجائحة التى تجتاح الكثير من دول العالم، التى يعدها الخبراء والأطباء والباحثون أسرع انتشارا من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى بالصين، وانتشرت فى مختلف دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، ما بين حالات إصابة ووفيات.



وتسعى الحكومة المصرية إلى تشديد الإجراءات، التى من شأنها أن تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع انتقاله من شخص لآخر، حتى يمكن السيطرة على الموجة الثانية من الجائحة، ومنع تفشيها، والحد من خسائرها التى تلحق بالأرواح وتؤثر سلبا على الاقتصاد فى حالة اللجوء إلى اتخاذ قرارات غلق جزئى لمواجهة الفيروس.



من أجل ذلك، اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فى اجتماعها الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات، المتعلقة بالأزمة، والتى من بينها التشديد على ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، وفرض غرامة فورية، يتم تحصيلها من مخالفى القرار، وفى حالة الامتناع عن ذلك يحال إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، كما تم التشديد على المطاعم والكافيهات بالالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ50%، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفرض غرامة على المخالفين، ووقف النشاط لمدة اسبوع، مع تشديد العقوبة من خلال مضاعفة مدة الغلق فى حال تكرار المخالفة.



كما شددت الحكومة على منع إقامة أى تجمعات أو أى مظاهر للاحتفال برأس السنة، مع التشديد على منع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء سواء فى الشوارع أو فى دور المناسبات، واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين، سواء كانت دور المناسبات تلك تتبع جهات حكومية، أو جمعيات أهلية.



وتبذل وزارة الصحة والسكان، قصارى جهدها من أجل احتواء الأزمة، والسيطرة على الموجة الثانية من الجائحة، حيث تم زيادة أعداد مستشفيات العزل المخصصة للحالات المرضية الخطيرة، مع التوجيه بعزل الحالات البسيطة منزليا ومتابعتها، مع توفير البروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا لها.



وعلى صعيد جهود وزارة الصحة والسكان فى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، وطرق الوقاية منه، والتعامل معه فى حالة الإصابة به، كثفت لوزارة حملاتها التوعوية، التى يجرى خلالها الإعلان عن نصائح وإرشادات عدة، للوقاية من الفيروس، والتعامل معه، إلى جانب إقرار الأنظمة الغذائية الخاصة بتعزيز الجهاز المناعى، وبالتالى يمكن الوقاية من الإصابة بكورونا، وتعزيز الجسم فى مواجهة الفيروس.



وفى حين يتساءل الكثير من الأشخاص عن النظام الغذائى المناسب، والأطعمة التى من شأنها أن تعزز من كفاءة جهاز المناعة، للوقاية من الأمراض، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الأطعمة الغذائية الغنية بالفيتامينات، التى يحتاج إليها الجسم، وهو ما ترصده "الفجر" فيما يلى من سطور:



- الخضروات الطازجة مصدر غنى بالفيتامينات ومقوية للمناعة.



- الخضروات الحمراء، مثل: الطماطم، والفلفل الأحمر.



- الخضروات الصفراء، مثل: الفلفل الأصفر، والجزر.



- الخضروات الخضراء، مثل: الخيار، والجرجير، والخس.



- الخضروات البيضاء، مثل: الفجل، والبصل.



- الخضروات البنفسجية، مثل: البنجر.



- احرص على تناول الأغذية الغنية بفيتامين (سى)، مثل: الموالح" البرتقال واليوسفى، والليمون"، والفراولة، والجوافة، والفلفل الحلو الملون، والبروكلى، والسبانخ.



- تناول الأغذية الغنية بفيتامين (أ)، مثل: الجزر، والبطاطا، والطماطم، والكبدة، وقرع العسل، والمانجو، والحرنكش، والجرجير.



- تناول الأغذية الغنية بالزنك، مثل: اللحوم الحمراء "لكن بكميات قليلة"، والبقوليات، مثل الحمص، والعدس، والفول، ومنتجات الألبان، والبيض، والمكسرات.



- تناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل: زيت الزيتون، وبذر الكتان، وبذور الشيا، والأسماك مثل الماكريل والتونة.





إحصائيات كورونا فى مصر



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الخميس، عن خروج 721 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 112 ألفا، و826 حالة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 1409 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 56 حالة جديدة.



وأكد البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 139 ألفا، و471 حالة، من ضمنهم 112 ألفا، و826 حالة تم شفاؤها، و7687 حالة وفاة.